Лукашенко предостерег от ядерного шантажа в международной политике

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о недопустимости ядерного шантажа в международных отношениях.
"Наше твердое убеждение - ядерному шантажу не должно быть места в международной политике!" - отметил Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе в среду в Ереване. Слова президента приводит госагентство БелТА.
Он отметил, что все чаще речь заходит о возможности применения ядерного оружия. "То, что нельзя было вообразить еще 2-3 года назад. Ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает. Польское руководство декларирует готовность разместить у себя ядерное оружие", - заявил Лукашенко.
"Хорошо, что у американцев, надо отдать должное им, еще сохранились здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают опасности ядерных игр, особенно с непредсказуемыми партнерами", - добавил он.
Президент Беларуси также напомнил известный тезис о том, что в ядерной войне не будет победителей: "Великий физик Альберт Эйнштейн когда-то сказал: "Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая - палками и камнями".
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