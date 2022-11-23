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СНГ 23.11.2022 20:50

Лукашенко предостерег от ядерного шантажа в международной политике

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о недопустимости ядерного шантажа в международных отношениях.

"Наше твердое убеждение - ядерному шантажу не должно быть места в международной политике!" - отметил Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе в среду в Ереване. Слова президента приводит госагентство БелТА.

Он отметил, что все чаще речь заходит о возможности применения ядерного оружия. "То, что нельзя было вообразить еще 2-3 года назад. Ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает. Польское руководство декларирует готовность разместить у себя ядерное оружие", - заявил Лукашенко.

"Хорошо, что у американцев, надо отдать должное им, еще сохранились здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают опасности ядерных игр, особенно с непредсказуемыми партнерами", - добавил он.

Президент Беларуси также напомнил известный тезис о том, что в ядерной войне не будет победителей: "Великий физик Альберт Эйнштейн когда-то сказал: "Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая - палками и камнями".

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, АТОМ, АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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