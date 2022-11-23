Лукашенко считает, что ОДКБ может в корне урегулировать проблему в отношениях Армении и Азербайджана

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости приложить все усилия, чтобы урегулировать проблему в отношениях Армении и Азербайджана, и высказал убеждение, что ОДКБ в состоянии поставить точку в данном вопросе.
"Думаю, выражу мнение всех. Мы не в стороне. Мы не так, как сказал здесь Никол Воваевич (премьер-министр Армении Никол Пашинян - ИФ), что ОДКБ не удержала Азербайджан от агрессии. Не наше дело кого-то удерживать. Но по факту мы должны реагировать. Так мы готовы реагировать", - сказал Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.
"Да, Никол Воваевич, есть нюансы. И серьезные, может быть. Но мы можем этот конфликт, который может разгореться опять, в корне урегулировать сейчас. При желании прежде всего руководства Армении. Ну и естественно Азербайджана", - добавил он.
При этом Лукашенко напомнил, что еще на внеочередной сессии СКБ 28 октября призывал к урегулированию мирным путем проблемы в отношениях двух соседних государств.
Он отметил, что в настоящее время Россия выполняет посредническую миссию в этом вопросе, с чем согласились и Армения, и Азербайджан. "Давайте в этом направлении двигаться. Давайте договоримся, давайте все сделаем, чтобы не гибли там люди. Это будет с удовольствием воспринято в армянском и азербайджанском обществе", - уверен президент.
Президент обратил внимание, что конфликтная ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана из той же оперы. "Нас сталкивают лбами", - подчеркнул он.
Президент считает, что задача союзников по ОДКБ - помочь этим странам пройти путь по урегулированию конфликтной ситуации.
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