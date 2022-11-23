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Спорт 23.11.2022 22:17

Испания забила семь голов в ворота Коста-Рики на ЧМ-2022

Футболисты сборной Испании разгромили соперников из Коста-Рики в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Игра в Дохе завершилась со счетом 7:0. Дубль в составе испанской команды оформил Ферран Торрес, забивший на 31-й (пенальти) и 54-й минутах. Еще по одному голу забили Дани Ольмо (11), Марко Асенсио (21), Гави (74), Карлос Солер (90) и Альваро Мората (90+2).

Испания вместе с Японией возглавляет таблицу группу E, у команд по 3 очка. Коста-Рика и Германия в первом туре очков не набрали.

Во втором туре Испания встретится с Германией, Коста-Рика сыграет с Японией. Оба матча запланированы на 27 ноября.

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Тэги: КАТАР, СПОРТ, ФУТБОЛ, ЧМ-2022


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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