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Цена на нефть

22.11 $/bbl +/- WTI 80.95 +0.91 Brent 88.36 +0.91

ТЭК 23.11.2022 22:02

Стоимость поставок нефти растет на фоне последствий конфликта на Украине - СМИ

Стоимость транспортировки нефти между мировыми портами растет на фоне значительного изменения ситуации в мировой торговле энергоресурсами в связи с кризисом вокруг Украины, пишет The Wall Street Journal.

Многие из коротких маршрутов поставок нефти и нефтепродуктов через Балтийское и Северное море оказались недоступны. В связи с этим танкерам теперь требуется больше времени для того, чтобы добраться до пункта назначения.

По словам операторов танкеров и аналитиков, время нахождения многочисленных партий нефти и нефтепродуктов в транзитной зоне увеличилось в пять раз по сравнению с уровнями до конца февраля текущего года. В результате количество доступных судов уменьшается.

Стоимость фрахта нефтетанкеров превышает $40 тыс. в сутки на протяжении четырех месяцев, что является самым длительным периодом за 15 лет, согласно данным Clarksons. Спотовая цена фрахта модернизированных танкеров, способных перевезти 2 млн баррелей нефти, 18 ноября превысила $115,1 тыс. в сутки, что в 11 раз превышает средний показатель для этих танкеров в прошлом году.

Повышение стоимости фрахта пришлось на крайне значимый период для нефтяных рынков. ОПЕК+ 4 декабря проведет встречу на фоне ослабления мирового спроса, тогда как с 5 декабря Европейский союз и Великобритания вводят эмбарго на закупку нефти РФ, а также участие своих компаний в транспортировке такого сырья морем и предоставление соответствующих услуг.

"Мировые карты поставок нефти полностью перерисовываются", - говорит главный исполнительный директор датского оператора Maersk Tankers A/S Кристиан Ингерслев.

Так, нефтетанкеры, идущие из Приморска, могут достичь нидерландского Роттердама примерно за четыре дня, сказал CEO Teekay Tankers Ltd. Кевин Маккей в ходе телефонной конференции с инвесторами ранее в ноябре. Между тем вместо этого маршруты многих из них теперь занимают около 26 дней.

Европейские покупатели, стремящиеся найти альтернативу российским поставкам, также обращаются к более отдаленным поставщикам, в том числе США, а также странам Ближнего Востока и Южной Америки.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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