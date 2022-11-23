Испанский премьер считает неправильной идею ЕК по потолку цен на энергоресурсы

Глава правительства Испании Педро Санчес назвал предложенную Европейской комиссией (ЕК) идею о введении потолка цен на энергоресурсы движением в неправильном направлении.
"Мы идем по неправильному пути", - цитирует агентство ЭФЭ слова Санчеса, который в среду на совместной пресс-конференции с румынским коллегой Николае Чукэ комментировал ситуацию.
По мнению Санчеса, стремительный рост цен на газ никак не соответствует инициативе, с которой выступила Европейская комиссия.
"Мы должны действовать прямо сейчас, мы не можем позволить себе ни дня больше. Мы движемся с огромной задержкой, в то время как правительство должно решительно защищать все, что касается общего блага, ведь мы располагаем многими инструментами для защиты домохозяйств, промышленности и предприятий", - сказал он.
Он отметил, что у ЕС не хватает политической воли, и именно на это, считает испанский премьер, следует обратить пристальное внимание на саммите ЕС в декабре.
Накануне европейская комиссия выступила с предложением установить потолок цен на газ на уровне 275 евро за мегаватт/час за исключением чрезвычайных ситуаций.
Ранее в среду Bloomberg сообщал, что ЕС в координации с G7 обсуждает возможность установления потолка цен на нефть из РФ районе $65-$70 за баррель.
В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.
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