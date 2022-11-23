Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.11 $/bbl +/- WTI 80.95 +0.91 Brent 88.36 +0.91

СНГ 23.11.2022 22:14

Украина приняла госбюджет на 2023г, на покрытие дефицита планирует привлечь $38 млрд из-за границы

Президент Украины Владимир Зеленский в среду подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2023 год", сообщается на сайте Верховной Рады.

Доходы госбюджета на 2023 год утверждены в размере 1 трлн 329,26 млрд гривен, в том числе по общему фонду бюджета - 1 трлн 173,11 млрд грн., тогда как расходы - соответственно, 2 трлн 580,8 млрд грн. и 2 трлн 296,52 млрд грн.

Предельный размер дефицита госбюджета установлен на уровне 1 трлн 296,54 млрд грн., или 20,6% от прогнозного ВВП, в том числе дефицит общего фонда - 1 трлн 124,62 млрд грн.

Предполагается, что дефицит будет профинансирован почти полностью за счет внешних заимствований в размере $38 млрд.

Предельный объем государственного долга на конец 2023 года установлен в размере 6 трлн 422,75 млрд грн., что составляет 102,3% прогнозного ВВП.

При подготовке проекта госбюджета на 2023 год ко второму чтению был снижен прогнозный рост ВВП до 3,2% с 4,6%, а уровень инфляции - до 28% с 30%. Бюджет предполагает объем номинального ВВП 6 трлн 279,3 млрд грн.

Обменный курс гривны к доллару США на конец 2023 года предполагается на уровне 45,8 грн./$1, среднегодовой- 42,2 грн./$1.

Как сообщалось, после нескольких изменений доходы госбюджета Украины на текущий год запланированы в размере 1 трлн 553,03 млрд грн. (в т.ч. по общему фонду - 1 трлн 210,91 млрд грн.), расходы - 3 трлн 37,01 млрд грн. (в т.ч. по общему фонду - 2 трлн 613,14 млрд грн.), предельный размер дефицита - 1 трлн 497,24 млрд грн.

Официальный курс на 23 ноября - 36,57 грн./$1.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, БЮДЖЕТ


Похожие новости


Украина запланировала покрывать дефицит госбюджета 2023 года за счет помощи США, МВФ и ЕС Байден рассказал Зеленскому о планах США предоставить Украине финпомощь на $500 млн Проект бюджета США на 2023 год предусматривает $6,9 млрд на помощь Украине, НАТО и Европе Байден подписал бюджет администрации США на сумму в $1,5 трлн Зеленский заявил о крупнейшем оборонном бюджете Украины в истории Правительство Украины предлагает парламенту выделить дополнительно $100 млн на оборону и безопасность

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az