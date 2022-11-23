Украина приняла госбюджет на 2023г, на покрытие дефицита планирует привлечь $38 млрд из-за границы

Президент Украины Владимир Зеленский в среду подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2023 год", сообщается на сайте Верховной Рады.

Доходы госбюджета на 2023 год утверждены в размере 1 трлн 329,26 млрд гривен, в том числе по общему фонду бюджета - 1 трлн 173,11 млрд грн., тогда как расходы - соответственно, 2 трлн 580,8 млрд грн. и 2 трлн 296,52 млрд грн.

Предельный размер дефицита госбюджета установлен на уровне 1 трлн 296,54 млрд грн., или 20,6% от прогнозного ВВП, в том числе дефицит общего фонда - 1 трлн 124,62 млрд грн.

Предполагается, что дефицит будет профинансирован почти полностью за счет внешних заимствований в размере $38 млрд.

Предельный объем государственного долга на конец 2023 года установлен в размере 6 трлн 422,75 млрд грн., что составляет 102,3% прогнозного ВВП.

При подготовке проекта госбюджета на 2023 год ко второму чтению был снижен прогнозный рост ВВП до 3,2% с 4,6%, а уровень инфляции - до 28% с 30%. Бюджет предполагает объем номинального ВВП 6 трлн 279,3 млрд грн.

Обменный курс гривны к доллару США на конец 2023 года предполагается на уровне 45,8 грн./$1, среднегодовой- 42,2 грн./$1.

Как сообщалось, после нескольких изменений доходы госбюджета Украины на текущий год запланированы в размере 1 трлн 553,03 млрд грн. (в т.ч. по общему фонду - 1 трлн 210,91 млрд грн.), расходы - 3 трлн 37,01 млрд грн. (в т.ч. по общему фонду - 2 трлн 613,14 млрд грн.), предельный размер дефицита - 1 трлн 497,24 млрд грн.

Официальный курс на 23 ноября - 36,57 грн./$1.