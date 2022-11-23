Токаев призвал коллег по ОДКБ к совместному поиску мирного разрешения конфликта вокруг Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины.
"Что касается Украины, считаю, что наступило время совместного коллективного поиска формулы мира. Любая война завершается мирными переговорами. Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия", - цитирует пресс-служба президента Казахстана Токаева.
"Стамбульский раунд переговоров дал надежду на это, но соглашение в силу разных причин было подорвано. Нельзя допустить, чтобы братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами", - отметил президент Казахстана.
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