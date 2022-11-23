Миротворческие силы ОДКБ оснастят современным вооружением и техникой

Лидеры стран ОДКБ приняли решение об оснащении миротворческих сил организации современным вооружением, военной специальной техникой, спецсредствами. Перечень решений, принятых в среду на саммите ОДКБ в Ереване, опубликован на сайте Кремля. Также принято решение о совместном формировании радиационной, химической и биологической защиты, медицинского обеспечения ОДКБ.

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