Миротворческие силы ОДКБ оснастят современным вооружением и техникой

Лидеры стран ОДКБ приняли решение об оснащении миротворческих сил организации современным вооружением, военной специальной техникой, спецсредствами.
Перечень решений, принятых в среду на саммите ОДКБ в Ереване, опубликован на сайте Кремля.
Также принято решение о совместном формировании радиационной, химической и биологической защиты, медицинского обеспечения ОДКБ.
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