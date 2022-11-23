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Дальнее зарубежье 23.11.2022 22:43

США поставят Украине боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, ракеты HARM

Очередной пакет военной помощи США Украине на сумму в $400 млн будет, в частности, включать в себя боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, говорится в заявлении Пентагона.

Кроме того, США поставят Украине противорадиолокационные ракеты HARM, 200 высокоточных 155-миллиметровых снарядов, 10 тыс. артиллерийских мин калибра 120 мм, 150 бронированных внедорожников HMMWV и еще 100 легких тактических транспортных средств, более 20 млн патронов для огнестрельного оружия, 150 тяжелых пулеметов для борьбы с БПЛА. Также США намерены передать Украине более 200 генераторов, запчасти к 105-миллиметровым гаубицам и прочие грузы.

Таким образом, согласно пресс-релизу, с 2014 года США оказали Украине военной помощи на сумму более чем в $21,8 млрд.

Ранее в среду президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить $400 млн на военную помощь Украине. В свою очередь Блинкен уточнял, что общая сумма американской военной помощи Киеву с начала работы нынешней американской администрации достигла $19,7 млрд.

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Тэги: США, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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