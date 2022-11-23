Вучич и Алиев обсудили проекты в сфере энергетики

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что обсудил в среду на переговорах со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым реализацию проекта прокладки электрического кабеля по дну Черного моря.

«Мы обсудили подачу электроэнергии, потому что есть крупный европейский проект, соединяющий Грузию, Румынию и Венгрию», - заявил Вучич по итогам переговоров с Алиевым в Белграде.

«Мы обсудим подключение наших европейских партнеров к данному проекту, так как линии электропередачи здесь будут проложены под водой. Они проходят по дну Черного моря, чтобы наша распределительная сеть могла успешно подключиться к распределительной сети Румынии и Венгрии, и в итоге мы могли безопасно получать в будущем электроэнергию, обеспечив таким образом полную безопасность нашей страны в плане электроэнергии. (...) Нам будет нужна эта энергетическая безопасность, и мы признательны за это нашим азербайджанским друзьям, особенно президенту Алиеву», - добавил глава государства.

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