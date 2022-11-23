Лидеры стран ОДКБ обсуждали урегулирование проблемы в отношениях Армении и Азербайджана - Песков

Тема урегулирования проблемы в отношениях Армении и Азербайджана обсуждалась на саммите ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После саммита журналисты спросили Пескова, обсуждалось ли в ходе встречи на высшем уровне продление мандата российских миротворцев, а также тема мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

"Затрагивалась эта тема весьма откровенно, очень прямо, конструктивно. Не все пока удается согласовать, есть определенные нюансы. Но эта тема на повестке дня. Вы знаете, что мы как российская сторона, приветствуем все возможные усилия, которые приведут к этому урегулированию. Но сама Россия продолжает играть очень важную роль. Все предложения России зафиксированы сторонами, имеются в виду, Ереваном и Баку. И мы продолжим оказывать наши услуги в той мере, в которой в этих услугах будут нуждаться страны для того, чтобы выйти на устойчивое урегулирование. И конечно же, востребованы услуги ОДКБ", - сказал Песков.