Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.11 $/bbl +/- WTI 80.95 +0.91 Brent 88.36 +0.91

СНГ 23.11.2022 23:25

Лидеры стран ОДКБ обсуждали урегулирование проблемы в отношениях Армении и Азербайджана - Песков

Тема урегулирования проблемы в отношениях Армении и Азербайджана обсуждалась на саммите ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После саммита журналисты спросили Пескова, обсуждалось ли в ходе встречи на высшем уровне продление мандата российских миротворцев, а также тема мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

"Затрагивалась эта тема весьма откровенно, очень прямо, конструктивно. Не все пока удается согласовать, есть определенные нюансы. Но эта тема на повестке дня. Вы знаете, что мы как российская сторона, приветствуем все возможные усилия, которые приведут к этому урегулированию. Но сама Россия продолжает играть очень важную роль. Все предложения России зафиксированы сторонами, имеются в виду, Ереваном и Баку. И мы продолжим оказывать наши услуги в той мере, в которой в этих услугах будут нуждаться страны для того, чтобы выйти на устойчивое урегулирование. И конечно же, востребованы услуги ОДКБ", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОДКБ


Похожие новости


Путин надеется на выполнение трехсторонних договоренностей, что позволит выйти на договор между Баку и Ереваном Алиев и Путин обсудили процессы на Южном Кавказе Транспортные проекты Азербайджана и РФ станут драйвером для наращивания сотрудничества двух стран - Мишустин Объем взаимной торговли между Азербайджаном и Россией выходит на допандемийный уровень - Алиев Азербайджан и Россия должны искать новые формы кооперации - Мишустин Мишустин отметил значительное увеличение в этом году товарооборота с Азербайджаном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az