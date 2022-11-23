Переговоры стран ЕС по определению лимита цен на нефть из РФ затягиваются

Странам ЕС пока не удалось прийти к единой позиции на переговорах по установлению конкретного "потолка" цен на нефть РФ, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на неназванных лиц, знакомых с ситуацией.
"Переговоры между странами ЕС о том, где именно установить предложенный G7 лимит цены на российскую нефть, в среду вечером застопорились из-за обсуждения деталей", - отмечает агентство.
По данным Bloomberg, Еврокомиссия предложила уровень цены в $65 за баррель, однако Польша и страны Балтии посчитали его слишком высоким. В свою очередь такие страны с мощной индустрией морских перевозок как Греция и Мальта не хотят "потолка" цен ниже $70.
При этом постпреды стран ЕС продолжат переговоры в среду. В случае отсутствия договоренностей они могут вновь собраться для дискуссий уже в четверг. Для утверждения "потолка" цен на российскую нефть необходимо согласие всех стран ЕС, напоминает Bloomberg.
Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщало, что США и союзные им страны планировали 23 ноября договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $60 - $70 за баррель.
Позднее министерство финансов США распространило документ, в котором содержится руководство по реализации политики ограничения цен на нефть российского происхождения. В тексте отмечалось, что США, а также страны G7, ЕС и Австралия сформировали "коалицию по ограничению цен" и договорились "проводить политику в отношении широкого спектра услуг, связанных с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения". Минфин указал, что предельная цена на российскую нефть "будет установлена после технических учений, проведенных коалицией по ограничению цен".
Однако для ряда стран ЕС и Японии предусмотрены послабления в реализации введения потолка цен на российскую нефть.
В документе также говорилось, что Вашингтон ожидает объявления предельной цены на российскую нефть "в ближайшее время".
Участники рынка отмечали, что непонятно, каким образом будет работать механизм, а также считают его избыточным, поскольку российская нефть и так продается с сильным дисконтом к Brent - порядка $20-30 за баррель.
В понедельник вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму "ценового потолка", возможно, для этого придется сократить добычу.
"Мы считаем, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов и проблемам с энергообеспечением. Ценовой потолок как раз является актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, что неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефицита предложения нефти и любых других биржевых товаров, к которым может быть применен данный механизм в будущем", - сообщил Новак.
"Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи", - подчеркнул вице-премьер.
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