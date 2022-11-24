Американские регуляторы могут заблокировать слияние Activision с Microsoft

Акции американского разработчика видеоигр Activision Blizzard резко подешевели в ходе дополнительных торгов в Нью-Йорке в среду на сообщениях СМИ о том, что Федеральная торговая комиссия (FTC) может обратиться в суд с требованием заблокировать покупку компании со стороны Microsoft Corp.

Как пишет издание Politico, руководство регулятора с сомнением относится к аргументам о том, что слияние не повлияет на конкуренцию на рынке видеоигр. В то же время окончательное решение об обращении в суд пока не принято, подчеркивает издание.

Microsoft объявила о планах купить Activision за $69 млрд в январе. Компании ожидают закрытия сделки к середине 2023 года.

Microsoft производит игровые приставки Xbox, и существуют опасения, что наиболее популярные видеоигры Activision после сделки будут выходить только на этой платформе. Это может навредить бизнесу Sony Group Corp., которая выпускает консоли PlayStation.

Представитель Microsoft сказал Politico, что компания "готова отреагировать на опасения регуляторов, включая FTC, а также Sony - для того, чтобы обеспечить закрытие сделки".

Акции Activision Blizzard на дополнительных торгах в среду потеряли 3,9%, бумаги Microsoft прибавили в цене 0,4%.

Activision Blizzard разрабатывает такие известные серии игр для приставок и компьютеров, как Call of Duty, Diablo и World of Warcraft, а также Candy Crush для мобильных устройств.