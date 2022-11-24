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Здравоохранение 24.11.2022 14:05

Недельные показатели заболеваемости COVID-19 в мире снова начали падать - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю снизилась на 5%, смертность - на 13%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 14 по 20 ноября заболеваемость коронавирусом снизилась во всех регионах, кроме американского региона и Юго-Восточной Азии, там она выросла на 3% и 8% соответственно. Наибольшее падение числа заболеваний зафиксировали в Восточном Средиземноморье (на 22%) и в Европе (на 11%).

Всего за неделю по всему миру было выявлено около 2,4 млн новых случаев заражения коронавирусом.

Число смертей от коронавируса за последнюю неделю выросло в регионе западной части Тихого океана (на 1%), в Юго-Восточной Азии (на 13%) и в Африке (на 124%), однако в Африке было выявлено всего 38 смертей от последствий коронавируса, что меньше 1% от общего количества смертей по всему миру. В остальных регионах смертность снизилась, сильнее всего - в Европе (на 26%).

В общей сложности за неделю зафиксировано около 7,8 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

За весь период пандемии в мире выявлено более 639,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 6,6 млн смертей от последствий заболевания.

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Тэги: МИР, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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