Недельные показатели заболеваемости COVID-19 в мире снова начали падать - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю снизилась на 5%, смертность - на 13%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В период с 14 по 20 ноября заболеваемость коронавирусом снизилась во всех регионах, кроме американского региона и Юго-Восточной Азии, там она выросла на 3% и 8% соответственно. Наибольшее падение числа заболеваний зафиксировали в Восточном Средиземноморье (на 22%) и в Европе (на 11%).
Всего за неделю по всему миру было выявлено около 2,4 млн новых случаев заражения коронавирусом.
Число смертей от коронавируса за последнюю неделю выросло в регионе западной части Тихого океана (на 1%), в Юго-Восточной Азии (на 13%) и в Африке (на 124%), однако в Африке было выявлено всего 38 смертей от последствий коронавируса, что меньше 1% от общего количества смертей по всему миру. В остальных регионах смертность снизилась, сильнее всего - в Европе (на 26%).
В общей сложности за неделю зафиксировано около 7,8 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.
За весь период пандемии в мире выявлено более 639,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 6,6 млн смертей от последствий заболевания.
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