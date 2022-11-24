Темпы роста банковского сектора Азербайджана в 2023г будут более плавными – глава ABA

Темпы роста банковского сектора Азербайджана в 2023 году будут более плавными, считает президент Ассоциации банков (ABA) Закир Нуриев.
«В постпандемийным период мы наблюдаем стремительный рост банковского сектора Азербайджана. В частности, за последние год (с 30 сентября 2021 года по 30 сентября 2022 года – ИФ) активы банков выросли на 26% - до 43,6 млрд манатов, кредитный портфель – на 23% - до 19,2 млрд манатов, в том числе бизнес-кредиты – на 20% - до 10,8% млрд манатов. Вклады населения в банках выросли на 27% и приближаются к отметке в 11 млрд манатов, уровень долларизации по вкладам сократился до 39,2%», - сказал Нуриев в четверг на VI Международном банковском форуме.
По его словам, в целом, «мы ожидаем, что темпы роста банковского сектора в 2023 году будут более плавными».
Нуриев подчеркнул, что сейчас оптимальное время для внедрения инноваций. «Одним из приоритетов для банковского сектора является цифровая трансформация, формирование условий для создания цифровых банков. В ряде стран, например, Турция, Великобритания, Сингапур, уже есть законодательная база по цифровым банкам. Для повышения конкуренции в банковской сфере у нас также можно активизировать работу в этом направлении», - добавил глава ABA.
Х.Насирзаде
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