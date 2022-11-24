ЦБ Азербайджана разрабатывает «дорожную карту» Открытого банкинга

Центробанк Азербайджана в настоящее время разрабатывает «дорожную карту» по Открытому банкингу (Open Banking), заявил глава IТ-департамента ЦБА Сахиб Гасанов.

«В настоящее время ведётся разработка дорожной карты по Открытому банкингу. Эта дорожная карта охватывает период до 2025 года (включительно – ИФ)», - сказал Гасанов в четверг в Баку на VI Международном банковском форуме.

По его словам, открытый банкинг будет способствовать развитию, как финансовых инструментов, так и в целом экономики.

Кроме того, Гасанов отметил, что планируется разработка стандартов API открытого банка на основе международных стандартов. «На сегодняшний день стандарты API применяются в 60 странах мира», - отметил он.

Гасанов добавил, что для внедрения Open Banking планируется внесение соответствующих изменений в законодательство Азербайджана.

Ранее глава ЦБ Талех Кязымов назвал цифровизацию финансовых услуг одним из приоритетов для банка: «Мы должны развивать Open Banking, финтех, работаем над созданием правовых рамок защиты прав потребителей. Кроме этого, в наши планы входит создание местных рейтинговых агентств. Это наши приоритеты на ближайшие годы».

Х.Насирзаде