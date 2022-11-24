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ТЭК 24.11.2022 13:36

Баку и Белград обсуждают создание рабгруппы по энергетике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич на встрече в Белграде заявили о важности формирования межгосударственной рабочей группы по энергетике, которая займется вопросами поставок энергоресурсов из Азербайджана в Сербию.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию правительства Сербии, Алиев и Брнабич на встрече в среду «сошлись во мнении, что одним из самых больших вызовов на сегодняшний день является надежное энергоснабжение, и поэтому крайне важно сформировать межгосударственную рабочую группу по энергетике, которая займется вопросами, которые касаются конкретных договоренностей о поставках энергоресурсов из Азербайджана в Сербию».

По информации, на встрече также обсуждалось развитие сотрудничества в ряде сфер, в частности, АПК, энергетике, инфраструктуре и транспорте.

Говоря о наращивании взаимного товарообмена, Брнабич заявила о необходимости приложить дополнительные усилия для его увеличения, «учитывая тот факт, что имеются значительно большие возможности, чем те, которые используются в настоящее время».

Она отметила, что в этом смысле сербская сторона видит особый потенциал в области сельского хозяйства.

Брнабич добавила, что в 2021 году был достигнут рекордный объем товарообмена Сербии и Азербайджана за последние 10 лет.

В ходе встречи премьер выразила благодарность президенту Алиеву за поддержку, которую Азербайджан оказывает в вопросе территориальной целостности Сербии, а также за сотрудничество в рамках Движения неприсоединения.

«Алиев и Брнабич также обменялись мнениями о текущей международной ситуации и путях преодоления этих проблем», отметили в сербском правительстве.

Р.Керимов

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Тэги: СЕРБИЯ, ТЭК, СОТРУДНИЧЕСТВО

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