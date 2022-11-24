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Бизнес и законодательство 24.11.2022 13:37

Доходы Азербайджана за 10 мес. от приватизации и сдачи в аренду госимущества составили около 95 млн манатов

Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и сдачи в аренду государственного имущества в январе-октябре 2022 года составили 94,6 млн манатов ($55,6 млн), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики.

"В январе-октябре 2022 года поступления в госбюджет от приватизации госимущества составили 73,3 млн манатов. Кроме того, поступления в госбюджет от сдачи в аренду госимущества превысили 21,3 млн манатов", - отметили в Службе.

За 10 месяцев проведено 53 аукциона по приватизации госимущества. На аукционах были приватизированы акции 14 акционерных общества, 13 малых государственных предприятий, две незавершенные постройки и 473 автомобиля.

Кроме того, за январь-октябрь 2022 года посредством аукционов 24 месторождения полезных ископаемых были переданы в эксплуатацию предпринимателям.

Также за отчетный период заключено 3340 договоров аренды, в том числе705 договоров - по аренде нежилых помещений, 2635 - земельных участков.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИМУЩЕСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДОХОДЫ


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