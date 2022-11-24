Спецслужбы Азербайджана фиксируют переброску Арменией военной техники в Карабах

Первый заместитель главы Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Джейхун Шадлинский заявил, что Армения всячески стремиться затянуть подписания мирного договора и активно вооружается.

Шадлинский, слова которого приводятся на сайте СГБ, подчеркнул, что реваншистские силы в Армении всеми средствами пытаются помешать работе, проводимой в направлении нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Он также высказал озабоченность тем фактом, что Армения выделяет средства, превышающие ее финансовые возможности, на вооружение и строительство армии, пытается закупать современное вооружение и военную технику у различных зарубежных стран, всеми возможными способами стремится отсрочить подписание мирного соглашения.

Шадлинский особое внимание акцентировал на том, что Армения осуществляет переброску военной техники в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, и создание там условий для проведения различных провокационных акций.

По его словам, спецслужбы Ирана проводят активную разведывательную деятельность против Азербайджана. При этом Шадлинский добавил, что азербайджанская сторона предпринимает меры для пресечения данной деятельности.

Р.Ахмедов