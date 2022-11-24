Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.11 $/bbl +/- WTI 80.95 +0.91 Brent 88.36 +0.91

Оборона 24.11.2022 13:51

Спецслужбы Азербайджана фиксируют переброску Арменией военной техники в Карабах

Первый заместитель главы Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Джейхун Шадлинский заявил, что Армения всячески стремиться затянуть подписания мирного договора и активно вооружается.

Шадлинский, слова которого приводятся на сайте СГБ, подчеркнул, что реваншистские силы в Армении всеми средствами пытаются помешать работе, проводимой в направлении нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Он также высказал озабоченность тем фактом, что Армения выделяет средства, превышающие ее финансовые возможности, на вооружение и строительство армии, пытается закупать современное вооружение и военную технику у различных зарубежных стран, всеми возможными способами стремится отсрочить подписание мирного соглашения.

Шадлинский особое внимание акцентировал на том, что Армения осуществляет переброску военной техники в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, и создание там условий для проведения различных провокационных акций.

По его словам, спецслужбы Ирана проводят активную разведывательную деятельность против Азербайджана. При этом Шадлинский добавил, что азербайджанская сторона предпринимает меры для пресечения данной деятельности.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СПЕЦСЛУЖБА, АРМЕНИЯ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Начальник контрразведки и командующий погранвойсками СНБ Армении отправлены в отставку В Армении вновь сменился директор Службы нацбезопасности Криминала в гибели экс-директора Службы нацбезопасности Армении пока не обнаружено Бывший президент Армении Саргсян призвал обеспечить прозрачность расследования гибели экс-директора Службы нацбезопасности Кутояна

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az