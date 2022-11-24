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Внешняя политика 24.11.2022 14:04

Главы МИД Азербайджанa и Сербии обсудили двустороннюю повестку, ситуацию на Балканах и Южном Кавказе

Министры иностранных дел Азербайджана и Сербии Джейхун Байрамов и Ивица Дачич обсудили в среду в Белграде перспективы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на Балканах и Южном Кавказе.

«Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обсудил сегодня (в среду – ИФ-Аз) с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым возможности дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами», сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Сербии.

В нем отмечается, что стороны также обсудили политические и экономические вопросы, ситуацию на Балканах и Кавказе, а также актуальные международные проблемы.

Дачич назвал дружескими и партнерскими отношения между Сербией и Азербайджаном, выразив надежду на продолжение контактов и развитие сотрудничества.

«Стороны указали на множество возможностей для развития двустороннего сотрудничества», подчеркнули в МИД Сербии.

Р.Керимов

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Тэги: СЕРБИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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