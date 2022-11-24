Алиев принял спецпредставителя МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял в Баку специального представителя министерства иностранных дел РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.

Об этом говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

Р.Керимов