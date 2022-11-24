35 гражданских лиц погибли при подрыве на минах в Карабахе и Зангезуре – МИД Азербайджана

Жертвами подрыва на минах в Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020 года стали 268 граждан Азербайджана, из них 45 погибли, заявляет МИД Азербайджана.
«На сегодняшний день 268 человек в Азербайджане стали жертвами в результате подрыва на минах (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ): 45 человек погибли, включая 35 гражданских. Еще 223 человека получили ранения», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в период оккупации азербайджанских территорий (Карабаха и Восточного Зангезура) установила порядка 1 млн мин. По его словам, для разминирования этих территорий по оценкам международных экспертов Азербайджану необходимо около 30 лет и $25 млрд.
Алиев подчеркнул, что минная угроза является одним из основных препятствий для ускорения работ по восстановлению освобожденных территорий и возвращения азербайджанского населения в этот регион.
Р.Керимов
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