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Инфраструктура и тендеры 24.11.2022 14:45

Строительство водохранилища в Габалинском районе обойдется в 54 млн манатов

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») направит до 54 млн манатов на строительство водохранилища «Енгиджа» для орошения посевных площадей в Габалинском районе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.etender.gov.az, работы по строительству водохранилища выполнит консорциум компаний СП «Suryapı AZ» и азербайджанского представительства «Sur Yapı Endüstri Sanayi və Ticarət Anonim şirkəti».

Стоимость работ оценивается в 53 млн 997,131 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МЕЛИОРАЦИЯ, ОРОШЕНИЕ, ВОДОХРАНИЛИЩЕ


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