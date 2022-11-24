Строительство водохранилища в Габалинском районе обойдется в 54 млн манатов

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») направит до 54 млн манатов на строительство водохранилища «Енгиджа» для орошения посевных площадей в Габалинском районе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.etender.gov.az, работы по строительству водохранилища выполнит консорциум компаний СП «Suryapı AZ» и азербайджанского представительства «Sur Yapı Endüstri Sanayi və Ticarət Anonim şirkəti».

Стоимость работ оценивается в 53 млн 997,131 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков