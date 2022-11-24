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Цена на нефть

22.11 $/bbl +/- WTI 80.95 +0.91 Brent 88.36 +0.91

ТЭК 24.11.2022 15:07

Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг после резкого падения накануне.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 подешевели на $0,85 (1%) - до $84,56 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,49 (0,63%) - до $77,45 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 3,3%, WTI - на 3,7% на фоне переговоров о введении потолка цен на российскую нефть.

По сообщениям СМИ, Соединенные Штаты и союзные им страны хотят договориться об ограничении цен на импортируемую из России нефть на уровне не выше $70 за баррель.

Ожидалось, что решение может быть принято уже в среду, однако странам ЕС пока не удалось прийти к единой позиции, сообщил Bloomberg. По данным агентства, Еврокомиссия предложила уровень в $65 за баррель, однако Польша и страны Балтии посчитали его слишком высоким, а Греция и Мальта - слишком низким.

Аналитики Goldman Sachs отметили, что установление более высокой цены поможет снизить риски ответных мер со стороны России, при этом выразили сомнение в том, что западным государствам удастся обеспечить соблюдение установленных ими правил.

Негативным фактором для рынка также стали данные Минэнерго США, указавшие на резкий рост запасов нефтепродуктов в стране на прошлой неделе. Так, товарные запасы бензина выросли на 3,06 млн баррелей, дистиллятов - на 1,72 млн баррелей. Тем временем запасы нефти уменьшились на 3,69 млн баррелей, сильнее прогнозов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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