Binance намерена выделить около $1 млрд на покупку проблемных активов на рынке криптовалют

Оператор одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance Holdings Ltd. намерен выделить порядка $1 млрд на покупку проблемных активов на рынке криптовалют, заявил глава компании Чанпэн Чжао в интервью агентству Bloomberg.
"Если этого будет недостаточно, мы можем выделить еще больше", - добавил Чжао.
Ранее Чжао также заявлял, что Binance, по сути ставшая крупнейшей криптобиржей после банкротства FTX, планирует создать фонд, целью которого станет восстановление рынка криптовалют. По замыслу бизнесмена, деньги из фонда будут направляться на "сильные" проекты, которые столкнулись с проблемами в ликвидности.
Главной же целью Binance станет предотвращение волны банкротств, запущенной FTX, отмечал Чжао.
Основатель Binance и миллиардер Чжао стал ключевой фигурой в период потрясений на рынке криптовалют. Этот рынок в текущем году потерял более $1,4 трлн из-за ряда проблем, включая нереализованные проекты и недостаток ликвидности из-за глобального экономического спада. Эти трудности привели к тому, что многие компании, работающие с криптовалютами, столкнулись с цепочкой банкротств.
Одной из таких компаний стал владелец биржи FTX. Компания инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в начале октября. Перед этим Binance, планировавшая покупку активов FTX, отказалась от сделки после проведения due diligence. Свое решение компания объяснила выявленными ошибками в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении этой площадки.
Кроме того, Чжао тогда заявил, что Binance начнет продавать токены FTT, принадлежащие FTX. Это привело к краху FTX, рыночная оценка которой когда-то достигала $32 млрд.
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