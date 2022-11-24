ЦБ Швеции повысил ключевую ставку до максимума за 14 лет

Центральный банк Швеции (Riksbank) в четверг увеличил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 2,5% годовых с 1,75%.
Это максимальный уровень почти за 14 лет - с декабря 2008 года.
Размер повышения ставки совпал со средним прогнозом аналитиков, свидетельствуют результаты опросов The Wall Street Journal и Trading Economics.
Шведский ЦБ прогнозирует, что в 2023 году ставка достигнет пика в районе 2,8% годовых и будет находиться вблизи этой отметки в 2024 и 2025 годах. Ранее ожидалось, что максимальный уровень будет составлять около 2,5%, а к концу 2024 года ставка опустится примерно до 2,4%.
"Прогноз показывает, что учетная ставка, вероятно, будет повышена еще больше в начале следующего года", - говорится в сообщении Риксбанка.
Риск того, что нынешний высокий уровень инфляции закрепится, все еще значителен. По этой причине "очень важно", чтобы денежно-кредитная политика гарантировала замедление инфляции и ее стабилизацию около целевого уровня в 2% в разумные сроки, заявило руководство ЦБ.
Подъем ставки сейчас снижает риск высокой инфляции в долгосрочной перспективе, а также риск еще большего ужесточения ДКП в будущем, отмечается в сообщении.
Темпы роста потребительских цен в Швеции в октябре составляли 9,3%.
Riksbank прогнозирует, что в 2023 году инфляция в среднем будет составлять 5,7%, ВВП страны снизится на 1,2%.
Заседание ЦБ Швеции, прошедшее в четверг, стало последним для нынешнего руководителя банка Стефана Ингвеса. Он возглавлял его на протяжении 17 лет.
С 1 января эту должность займет Эрик Теден, который ранее являлся главой Управления финансового надзора Швеции.
Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Алиев обсудил со спецпредставителем МИД РФ подготовку мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19
Apple изучает возможность покупки «Манчестер Юнайтед»
Недельные показатели заболеваемости COVID-19 в мире снова начали падать - ВОЗ
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Канцелярия президента Финляндии призвала ускорить работу над законом, одобряющем вступление страны в НАТО
Парламент Венгрии одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО на первом заседании 2023 года
В Польше спорят по поводу того, правильно ли было отказываться от военной помощи ФРГ
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Эйнар Аллахвердиев назначен председателем «Caspian Energy Slovakia»
Банк Республика, Wolt и VISA выпустили первую в мире совместную кобренд карту
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают