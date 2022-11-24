ЦБ Швеции повысил ключевую ставку до максимума за 14 лет

Центральный банк Швеции (Riksbank) в четверг увеличил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 2,5% годовых с 1,75%.

Это максимальный уровень почти за 14 лет - с декабря 2008 года.

Размер повышения ставки совпал со средним прогнозом аналитиков, свидетельствуют результаты опросов The Wall Street Journal и Trading Economics.

Шведский ЦБ прогнозирует, что в 2023 году ставка достигнет пика в районе 2,8% годовых и будет находиться вблизи этой отметки в 2024 и 2025 годах. Ранее ожидалось, что максимальный уровень будет составлять около 2,5%, а к концу 2024 года ставка опустится примерно до 2,4%.

"Прогноз показывает, что учетная ставка, вероятно, будет повышена еще больше в начале следующего года", - говорится в сообщении Риксбанка.

Риск того, что нынешний высокий уровень инфляции закрепится, все еще значителен. По этой причине "очень важно", чтобы денежно-кредитная политика гарантировала замедление инфляции и ее стабилизацию около целевого уровня в 2% в разумные сроки, заявило руководство ЦБ.

Подъем ставки сейчас снижает риск высокой инфляции в долгосрочной перспективе, а также риск еще большего ужесточения ДКП в будущем, отмечается в сообщении.

Темпы роста потребительских цен в Швеции в октябре составляли 9,3%.

Riksbank прогнозирует, что в 2023 году инфляция в среднем будет составлять 5,7%, ВВП страны снизится на 1,2%.

Заседание ЦБ Швеции, прошедшее в четверг, стало последним для нынешнего руководителя банка Стефана Ингвеса. Он возглавлял его на протяжении 17 лет.

С 1 января эту должность займет Эрик Теден, который ранее являлся главой Управления финансового надзора Швеции.