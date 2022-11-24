Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.11 $/bbl +/- WTI 80.95 +0.91 Brent 88.36 +0.91

Финансы 24.11.2022 17:34

ЦБ Швеции повысил ключевую ставку до максимума за 14 лет

Центральный банк Швеции (Riksbank) в четверг увеличил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 2,5% годовых с 1,75%.

Это максимальный уровень почти за 14 лет - с декабря 2008 года.

Размер повышения ставки совпал со средним прогнозом аналитиков, свидетельствуют результаты опросов The Wall Street Journal и Trading Economics.

Шведский ЦБ прогнозирует, что в 2023 году ставка достигнет пика в районе 2,8% годовых и будет находиться вблизи этой отметки в 2024 и 2025 годах. Ранее ожидалось, что максимальный уровень будет составлять около 2,5%, а к концу 2024 года ставка опустится примерно до 2,4%.

"Прогноз показывает, что учетная ставка, вероятно, будет повышена еще больше в начале следующего года", - говорится в сообщении Риксбанка.

Риск того, что нынешний высокий уровень инфляции закрепится, все еще значителен. По этой причине "очень важно", чтобы денежно-кредитная политика гарантировала замедление инфляции и ее стабилизацию около целевого уровня в 2% в разумные сроки, заявило руководство ЦБ.

Подъем ставки сейчас снижает риск высокой инфляции в долгосрочной перспективе, а также риск еще большего ужесточения ДКП в будущем, отмечается в сообщении.

Темпы роста потребительских цен в Швеции в октябре составляли 9,3%.

Riksbank прогнозирует, что в 2023 году инфляция в среднем будет составлять 5,7%, ВВП страны снизится на 1,2%.

Заседание ЦБ Швеции, прошедшее в четверг, стало последним для нынешнего руководителя банка Стефана Ингвеса. Он возглавлял его на протяжении 17 лет.

С 1 января эту должность займет Эрик Теден, который ранее являлся главой Управления финансового надзора Швеции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШВЕЦИЯ, ЦЕНТРОБАНК, СТАВКА


Похожие новости


Шведский ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п. - до 1,75%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az