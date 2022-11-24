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Дальнее зарубежье 24.11.2022 18:01

ЕС призывает к деэскалации на севере Сирии

Евросоюз внимательно наблюдает за развитием обстановки на севере Сирии и обеспокоен эскалацией в приграничных с Ираком и Турцией районах, а также ее последствиями для мирных граждан, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Европейский союз призывает к быстрой деэскалации, и мы продолжаем выступать за прекращение огня по всей Сирии и сохранение территориальной целостности Сирии и Ирака", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать объявленную президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом операцию против военизированных курдских формирований.

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