В Польше спорят по поводу того, правильно ли было отказываться от военной помощи ФРГ

Польские политики обсуждают, правильно ли решение властей их страны не принимать военную помощь ФРГ после инцидента с падением на польской территории ракеты, выпущенной, как считается, ПВО Украины.

По сообщению Associated Press, министр обороны Мариуш Блащак ранее сначала заявил, что готов принять предложение ФРГ о размещении в Польше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, а также - немецких боевых самолетов Eurofighter. Однако позже польский министр поменял мнение и сказал, что для Варшавы будет лучше, если ФРГ передаст ЗРК Украине.

"То, что Польша, судя по всему, решила не принимать у себя немецкие Patriot, вызвало некоторую критику со стороны польской оппозиции", - пишет Associated Press. В частности, под огнем критики со стороны партии "Гражданская платформа" оказался глава правящей партии "Право и справедливость Ярослав Качиньский, тоже выступивший за отказ от помощи ФРГ.

Ранее в ноябре польское радио сообщило о попадании ракеты в зерносушилку в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден и другие мировые лидеры сошлись во мнении, что на территории Пшеводува упала ракета, выпущенная украинской ПВО.