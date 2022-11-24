Apple изучает возможность покупки «Манчестер Юнайтед»

Американская Apple Inc. рассматривает возможность покупки "Манчестер Юнайтед", одного из самых успешных футбольных клубов Англии, пишет британский таблоид The Daily Star без указания источника информации.
По данным издания, главный исполнительный директор Apple Тим Кук готов заплатить за клуб 5,8 млрд фунтов стерлингов (чуть более $7 млрд).
Он "изучает возможности, которые может предоставить владение Manchester United", и намерен начать переговоры с банками, которые организуют продажу клуба, в том числе The Raine Group, говорится в статье.
Газета пишет, что покупка Apple сделает МЮ самым богатым клубом в мире. Однако с учетом того, что ряд других клубов, таких как принадлежащий Саудовской Аравии "Ньюкасл Юнайтед", имеют ресурсы богатых стран, которым не нужно применять коммерческую логику к своим активам, это утверждение неверно, отмечает MarketWatch.
Ранее на этой неделе стало известно, что совет директоров Manchester United, которой принадлежит клуб, оценивает различные стратегические альтернативы дальнейшего развития, в число которых входит и его продажа. "Мы рассмотрим все варианты, отвечающие интересам фанатов клуба", - заявили сопредседатели совета директоров Manchester United Аврам и Джоэль Глейзеры.
Финансовым консультантом Manchester United выступает The Raine Group, семьи Глейзеров - Rothschild and Co.
Котировки акций Manchester United взлетели на 25,8% по итогам торгов в Нью-Йорке в среду после публикации сообщения владельцами клуба. В четверг торги на американских биржах не проводятся в связи с праздничным днем. Рыночная стоимость компании с начала текущего года выросла на 32% и сейчас превышает $3 млрд.
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