Президент Алиев расширил полномочия министерства цифрового развития и транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил на министерство цифрового развития и транспорта (МЦРТ) полномочия по проведению и регулированию государственной политики в области электронного правительства.

Соответствующий указ президент Алиев подписал в четверг, документ опубликован на сайте главы государства.

В соответствии с указом, Агентство по инновациям и цифровому развитию при МЦРТ будет реорганизовано путем присоединения к нему публичного юрлица «Центр развития электронного правительства» при Госагентстве ASAN.

В рамках указа кабинету министров поручено: в течение девяти месяцев подготовить и представить президенту Азербайджана проект «Цифрового Кодекса», к разработке которого будет привлечен международный консультант; в течение четырех месяцев подготовить и представить президенту предложения по размеру уставного капитала Агентства: обеспечить в течение трех месяцев передачу на баланс Агентства имущества Центра развития электронного правительства.

Р.Ахмедов