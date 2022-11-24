Президент Алиев расширил полномочия министерства цифрового развития и транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил на министерство цифрового развития и транспорта (МЦРТ) полномочия по проведению и регулированию государственной политики в области электронного правительства.
Соответствующий указ президент Алиев подписал в четверг, документ опубликован на сайте главы государства.
В соответствии с указом, Агентство по инновациям и цифровому развитию при МЦРТ будет реорганизовано путем присоединения к нему публичного юрлица «Центр развития электронного правительства» при Госагентстве ASAN.
В рамках указа кабинету министров поручено: в течение девяти месяцев подготовить и представить президенту Азербайджана проект «Цифрового Кодекса», к разработке которого будет привлечен международный консультант; в течение четырех месяцев подготовить и представить президенту предложения по размеру уставного капитала Агентства: обеспечить в течение трех месяцев передачу на баланс Агентства имущества Центра развития электронного правительства.
Р.Ахмедов
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