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ТЭК 24.11.2022 18:30

В ЕС продолжат переговоры по потолку цен на газ в декабре

Министры энергетики ЕС не смогли в четверг договориться по потолку цен на газ, соберутся, предположительно, 13 декабря для продолжения обсуждений, сообщает в четверг Politico.

По информации издания, министры достигли неофициального соглашения по наименее спорным элементам пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом, однако не смогли договориться по так называемому механизму коррекции газового рынка. Об этом сообщают четыре дипломата ЕС.

Бельгия, Испания, Италия, Польша и Греция дали понять, что не согласятся на пакет в целом, пока не будет решена именно проблема с потолком цен на газ. Три дипломата заявили, что для этого министры встретятся 13 декабря, что позволит лидерам стран ЕС подписать соглашение, если оно будет достигнуто, на встрече 15-16 декабря.

Ранее Еврокомиссия предложила механизм коррекции рынка для защиты предприятий и домашних хозяйств стран ЕС от чрезмерных скачков цен на газ в Евросоюзе. Предлагаемый инструмент, как следует из документа, состоит из ценового "потолка безопасности" в размере 275 евро для деривативов TTF на ближайший месяц. Нейтральный индекс цен на газ TTF (Title Transfer Facility), который является наиболее часто используемым эталоном цен на газ в ЕС, играет ключевую роль на европейском оптовом рынке газа, отмечают в Брюсселе. Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года.

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Тэги: ЕС, ГАЗ, ЦЕНЫ, ПЛАНЫ


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