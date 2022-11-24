В ЕС продолжат переговоры по потолку цен на газ в декабре

Министры энергетики ЕС не смогли в четверг договориться по потолку цен на газ, соберутся, предположительно, 13 декабря для продолжения обсуждений, сообщает в четверг Politico.
По информации издания, министры достигли неофициального соглашения по наименее спорным элементам пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом, однако не смогли договориться по так называемому механизму коррекции газового рынка. Об этом сообщают четыре дипломата ЕС.
Бельгия, Испания, Италия, Польша и Греция дали понять, что не согласятся на пакет в целом, пока не будет решена именно проблема с потолком цен на газ. Три дипломата заявили, что для этого министры встретятся 13 декабря, что позволит лидерам стран ЕС подписать соглашение, если оно будет достигнуто, на встрече 15-16 декабря.
Ранее Еврокомиссия предложила механизм коррекции рынка для защиты предприятий и домашних хозяйств стран ЕС от чрезмерных скачков цен на газ в Евросоюзе. Предлагаемый инструмент, как следует из документа, состоит из ценового "потолка безопасности" в размере 275 евро для деривативов TTF на ближайший месяц. Нейтральный индекс цен на газ TTF (Title Transfer Facility), который является наиболее часто используемым эталоном цен на газ в ЕС, играет ключевую роль на европейском оптовом рынке газа, отмечают в Брюсселе. Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года.
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