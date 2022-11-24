В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 45 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 127, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 49 случаях.

За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 975 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 813 тыс. 872 человек (+44 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 280 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 43 теста на коронавирус против 2 тыс. 329 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 365 тыс. 617 тестов на COVID-19.

Р.Ахмедов