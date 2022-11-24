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Регион 24.11.2022 18:46

Глава минобороны Турции Акар обсудил с российским коллегой Шойгу ситуацию в Сирии и на Украине - агентство "Анадолу"

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу в четверг обсудили по телефону ситуацию в сфере безопасности, в частности в Сирии и на Украине, сообщает "Анадолу".

Министры обсудили двустороннее взаимодействие, региональные процессы, а также ситуацию в сфере обороны и безопасности, отмечает агентство.

"Хулуси Акар сообщил российскому коллеге, что в контексте ситуации на севере Сирии, вооруженные силы Турции дали должный ответ на рост числа обстрелов и атак, направленных на дестабилизацию ситуации в регионе, а также угрозы в отношении местного населения и гражданских объектов. Турецкий министр заверил, что Анкара и далее будет прибегать к таким мерам", - информирует агентство.

Акар вновь подчеркнул, что главным приоритетом для Турции остается долгосрочное блокирование террористической угрозы и ликвидация террористических организаций. Кроме того, для Турции имеет большое значение и соблюдение ранее достигнутых договоренностей по сирийскому вопросу.

Турецкий министр также положительно оценил сотрудничество в вопросе продления зерновой сделки, что способствует урегулированию глобального продовольственного кризиса.

Ранее в четверг в министерстве обороны России сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, обсуждалось, в том числе, продолжение реализации зерновой сделки.

"В ходе указанных переговоров обсуждалась текущая ситуация на севере Сирии, а также отдельные вопросы, связанные с продолжением реализации "Черноморской инициативы", - заявили в Минобороны России.

По данным министерства, телефонные переговоры состоялись в четверг по инициативе турецкой стороны.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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