Парламент Венгрии одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО на первом заседании 2023 года

Парламент Венгрии ратифицирует присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу в ходе первого заседания в следующем году, заявил в четверг венгерский премьер Виктор Орбан.
"Венгерский парламент одобрит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО на первой сессии законодателей в следующем году, сказал Орбан", - информирует Bloomberg.
Премьер Венгрии заявил об этом на брифинге в Словакии, отмечает агентство.
Bloomberg пишет, что ранее в этом году представители венгерских властей заявляли, что Будапешт выразит поддержку присоединению Финляндии и Швеции к НАТО к концу 2022 года.
В настоящее время Турция и Венгрия еще не ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. В Анкаре заявляют, что сделают это, когда эти скандинавские страны выполнят ряд условий, прописанных в согласованном между сторонами меморандуме. В частности, там есть пункты о том, что Швеция и Финляндия должны принять меры против курдских группировок, которых Анкара считает террористическими. Также Анкара настаивает на экстрадиции ряда деятелей-курдов.
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