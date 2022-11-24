PetroChina начала добычу газа для заполнения хранилища в Хутуби

Нефтегазовая компания PetroChina начала добычу природного газа для заполнения крупнейшего в Китае хранилища, которое расположено в уезде Хутуби в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Это газохранилище, проектная мощность которого составляет 10,7 млрд кубометров, поможет обеспечить снабжение страны газом в зимний период, заявил представитель PetroChina Ху Сяобо, слова которого приводит агентство "Синьхуа".
По его словам, для обеспечения спроса на газ зимой и предстоящей весной PetroChina в 2022 году для хранения в Хутуби добудет на 580 млн кубометров больше газа, чем в прошлом году.
С момента официального запуска в эксплуатацию в июне 2013 года в газовый резервуар в Хутуби было закачано 18,48 млрд кубометров газа.
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