PetroChina начала добычу газа для заполнения хранилища в Хутуби

Нефтегазовая компания PetroChina начала добычу природного газа для заполнения крупнейшего в Китае хранилища, которое расположено в уезде Хутуби в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Это газохранилище, проектная мощность которого составляет 10,7 млрд кубометров, поможет обеспечить снабжение страны газом в зимний период, заявил представитель PetroChina Ху Сяобо, слова которого приводит агентство "Синьхуа".

По его словам, для обеспечения спроса на газ зимой и предстоящей весной PetroChina в 2022 году для хранения в Хутуби добудет на 580 млн кубометров больше газа, чем в прошлом году.

С момента официального запуска в эксплуатацию в июне 2013 года в газовый резервуар в Хутуби было закачано 18,48 млрд кубометров газа.