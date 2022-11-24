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ТЭК 24.11.2022 19:45

PetroChina начала добычу газа для заполнения хранилища в Хутуби

Нефтегазовая компания PetroChina начала добычу природного газа для заполнения крупнейшего в Китае хранилища, которое расположено в уезде Хутуби в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Это газохранилище, проектная мощность которого составляет 10,7 млрд кубометров, поможет обеспечить снабжение страны газом в зимний период, заявил представитель PetroChina Ху Сяобо, слова которого приводит агентство "Синьхуа".

По его словам, для обеспечения спроса на газ зимой и предстоящей весной PetroChina в 2022 году для хранения в Хутуби добудет на 580 млн кубометров больше газа, чем в прошлом году.

С момента официального запуска в эксплуатацию в июне 2013 года в газовый резервуар в Хутуби было закачано 18,48 млрд кубометров газа.

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Тэги: КИТАЙ, PETROCHINA, ГАЗОХРАНИЛИЩЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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