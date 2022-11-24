Цены на нефть снижаются, Brent торгуется около $84,7 за баррель

Цены на нефть умеренно снижаются в четверг после резкого падения днем ранее.
Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:21 подешевели на 0,8% (на $0,7) - до $84,7 за баррель. Котировки январских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на 0,3% (на $0,25) - до $77,69 за баррель.
В среду Brent упала в цене на 3,3%, WTI - на 3,7% на фоне переговоров о введении потолка цен на российскую нефть.
Страны Европейского союза пока не смогли договориться о том, на каком конкретно уровне должна быть установлена предельная цена на импортируемую из России нефть.
По данным западных СМИ, против предложенной G7 цены в $65-70 за баррель выступили Польша, Эстония и Латвия, которые считают, что она чрезмерно высока и оставляет России слишком высокий доход. При этом Кипр, Греция и Мальта, напротив, считают этот уровень слишком низким.
Тем не менее, как сообщило в четверг издание Politico, большинство стран ЕС все же согласны с уровнем цен, предложенным "большой семеркой".
Обсуждение предельной цены на нефть продолжится постпредами стран Евросоюза во второй половине дня в четверг.
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