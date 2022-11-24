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Цена на нефть

22.11 $/bbl +/- WTI 80.95 +0.91 Brent 88.36 +0.91

ТЭК 24.11.2022 19:50

Цены на нефть снижаются, Brent торгуется около $84,7 за баррель

Цены на нефть умеренно снижаются в четверг после резкого падения днем ранее.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:21 подешевели на 0,8% (на $0,7) - до $84,7 за баррель. Котировки январских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на 0,3% (на $0,25) - до $77,69 за баррель.

В среду Brent упала в цене на 3,3%, WTI - на 3,7% на фоне переговоров о введении потолка цен на российскую нефть.

Страны Европейского союза пока не смогли договориться о том, на каком конкретно уровне должна быть установлена предельная цена на импортируемую из России нефть.

По данным западных СМИ, против предложенной G7 цены в $65-70 за баррель выступили Польша, Эстония и Латвия, которые считают, что она чрезмерно высока и оставляет России слишком высокий доход. При этом Кипр, Греция и Мальта, напротив, считают этот уровень слишком низким.

Тем не менее, как сообщило в четверг издание Politico, большинство стран ЕС все же согласны с уровнем цен, предложенным "большой семеркой".

Обсуждение предельной цены на нефть продолжится постпредами стран Евросоюза во второй половине дня в четверг.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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