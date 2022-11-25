SSE PLC продаст 25% в SSEN Transmission канадскому пенсионному фонду за 1,47 млрд фунтов

Британская энергораспределительная компания SSE PLC продаст 25%-ную долю в подразделении сетей электропередачи SSEN Transmission пенсионному фонду Ontario Teachers` Pension Plan Board за 1,47 млрд фунтов стерлингов ($1,78 млрд).
В сообщении SSE говорится, что продажа доли позволит обеспечить существенный рост как конкретного бизнеса, так и всей компании в целом. Сделка, как ожидается, будет завершена в ближайшее время.
Поступления от продажи доли в SSEN Transmission также откроют дополнительные возможности для роста других ключевых бизнесов SSE.
При этом SSE останется мажоритарным акционером бизнеса и сохранит контроль над его операциями и управлением, тогда как представители Ontario Teachers` будут представлены в составе совета директоров SSEN Transmission. Новый совет директоров возглавит финансовый директор SSE Грегор Александр, управляющим директором SSEN Transmission останется Роб Макдональд.
Акции SSE в ходе торгов в Лондоне в пятницу дорожают на 0,5%.
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