Иранские военные направляют подкрепления на границу с Ираком для борьбы против курдских группировок

Командование иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) решило перебросить подкрепления на те участки границы с Ираком, где в последние недели активизировались бойцы иракских курдских группировок, передает в пятницу агентство ЭФЭ.
В командовании пояснили, что речь идет о переброске бронетанковых подразделений и сил специального назначения в приграничные районы на западе и северо-западе страны. По словам генерала КСИР Мохаммада Пакпура, задача этих сил - "предотвращать переход террористов в Иран".
Иран ранее осенью нанес удары по курдским районам севера Ирака. Кроме того, обстановка на иранской территории осложняется продолжающимися антиправительственными акциями протеста. В Тегеране опасаются, что бойцы-курды могут попытаться такой ситуацией, чтобы активизировать свои операции на иранской территории.
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