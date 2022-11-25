Иранские военные направляют подкрепления на границу с Ираком для борьбы против курдских группировок

Командование иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) решило перебросить подкрепления на те участки границы с Ираком, где в последние недели активизировались бойцы иракских курдских группировок, передает в пятницу агентство ЭФЭ.

В командовании пояснили, что речь идет о переброске бронетанковых подразделений и сил специального назначения в приграничные районы на западе и северо-западе страны. По словам генерала КСИР Мохаммада Пакпура, задача этих сил - "предотвращать переход террористов в Иран".

Иран ранее осенью нанес удары по курдским районам севера Ирака. Кроме того, обстановка на иранской территории осложняется продолжающимися антиправительственными акциями протеста. В Тегеране опасаются, что бойцы-курды могут попытаться такой ситуацией, чтобы активизировать свои операции на иранской территории.