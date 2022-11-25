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ТЭК 25.11.2022 17:05

Казахстан доваривается с ЕС, США и Великобританией из-за сложностей с поставками оборудования на КТК

Казахстан проводит консультации с ЕС, США и Великобританией из-за имеющихся сложностей с поставками оборудования на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщил глава казахстанской нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев.

По данным пресс-службы КМГ, Мирзагалиев на встрече с руководством "Транснефть" в Москве подчеркнул, что благодаря усилиям казахстанской стороны и иностранных акционеров, КТК не является объектом международных санкций, однако существуют сложности с обеспечением поставок оборудования в адрес КТК.

"Со своей стороны "КазМунайГаз" при поддержке правительства Казахстана проводит консультации с уполномоченными органами ЕС, США и Великобритании для решения вопроса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании со ссылкой на слова Мирзагалиева.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КТК, ОБОРУДОВАНИЕ, СЛОЖНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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