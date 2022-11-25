Казахстан доваривается с ЕС, США и Великобританией из-за сложностей с поставками оборудования на КТК

Казахстан проводит консультации с ЕС, США и Великобританией из-за имеющихся сложностей с поставками оборудования на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщил глава казахстанской нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев.

По данным пресс-службы КМГ, Мирзагалиев на встрече с руководством "Транснефть" в Москве подчеркнул, что благодаря усилиям казахстанской стороны и иностранных акционеров, КТК не является объектом международных санкций, однако существуют сложности с обеспечением поставок оборудования в адрес КТК.

"Со своей стороны "КазМунайГаз" при поддержке правительства Казахстана проводит консультации с уполномоченными органами ЕС, США и Великобритании для решения вопроса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании со ссылкой на слова Мирзагалиева.