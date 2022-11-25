Казахстан доваривается с ЕС, США и Великобританией из-за сложностей с поставками оборудования на КТК

Казахстан проводит консультации с ЕС, США и Великобританией из-за имеющихся сложностей с поставками оборудования на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщил глава казахстанской нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев.
По данным пресс-службы КМГ, Мирзагалиев на встрече с руководством "Транснефть" в Москве подчеркнул, что благодаря усилиям казахстанской стороны и иностранных акционеров, КТК не является объектом международных санкций, однако существуют сложности с обеспечением поставок оборудования в адрес КТК.
"Со своей стороны "КазМунайГаз" при поддержке правительства Казахстана проводит консультации с уполномоченными органами ЕС, США и Великобритании для решения вопроса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании со ссылкой на слова Мирзагалиева.
МИД Азербайджана призвал Нидерланды отказаться от односторонней проармянской позиции
Решение об открытии посольства в Израиле исходит из национальных интересов Азербайджана - Алиев
Алиев обсудил со спецпредставителем ЕС вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19
Антирекорды и рекорды ЧМ в Катаре: обзор первого тура
Число случаев COVID-19 в мире превысило 640,3 млн - университет Хопкинса
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Китайские военные готовятся к использованию новых способов давления на оппонентов в спорных водах - Минобороны Японии
SSE PLC продаст 25% в SSEN Transmission канадскому пенсионному фонду за 1,47 млрд фунтов
В Сербии у границы с Венгрией в ходе спецоперации против нелегалов задержаны более 600 человек
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты "Nar" выбирают онлайн-обслуживание
Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти
Эйнар Аллахвердиев назначен председателем «Caspian Energy Slovakia»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают