Чавушоглу отметил стратегическую значимость Зангезурского коридора для торговли между Ближним Востоком и Кавказом, Азией и Европой

Объем перевозок грузов по «Срединному транспортному коридору» по итогам 2022 года в 6 раз превысит показатели 2021 года, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Объем перевозок грузов по «Срединному транспортному коридору» по итогам 2022 года в 6 раз превысит показатели 2021 года. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться этим шансом, нашим странам важно устранить преграды на пути торговли и сообщения», - сказал Чавушоглу на трехсторонней встрече министров транспорта и иностранных дел Турции, Казахстана и Азербайджана в Актау.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что на сегодняшний день самые крупные объемы грузов в мире транспортируются именно между Азией и Европой, тогда как «Срединный транспортный коридор» остается наиболее коротким и выгодным маршрутом для грузоперевозок.

Чавушоглу, слова которого приводит Anadolu, привлек внимание к трем важным мировым событиям последнего периода, повысившим значимость геополитических процессов.

По его словам, во-первых, имеют место перебои в цепочках поставок грузов, что повышает значимость безопасных и устойчивых транспортных связей, превращая этот фактор в важную составляющую конкурентной борьбы.

Во-вторых, началась российско-украинская война, вызвавшая глобальный продовольственный и энергетический кризисы, а в-третьих – углубляются противоречия между США и Китаем. Две крупнейшие экономики мира ищут пути для взаимного замещения продукции, констатировал министр.

Чавушоглу напомнил и об освобождении Азербайджаном оккупированных Арменией территорий республики, указав, что новые реалии Южного Кавказа также являются вкладом в механизмы долгосрочной транспортировки грузов.

Глава МИД Турции акцентировал внимание на открытии за последние годы двух новых международных аэропортов в Азербайджане - Физулинского и Зангиланского, соединяющих Карабахский экономический регион с миром.

Чавушоглу указал на стратегическую значимость Зангезурского коридора для торговли между Ближним Востоком и Кавказом, Азией и Европой.

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