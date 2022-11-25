Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг АИКГФ на уровне BB+, изменило прогноз на «позитивный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте «Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ) на уровне "BB+", отмечается в сообщении агентства.

Прогноз рейтингов изменен со «стабильный» на «позитивный», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Подтверждение рейтингов отражает неизменный взгляд Fitch на прочные связи фонда с правительством Азербайджана и его стратегическую важность в обеспечении доступным жильем и развитии деловой среды за счет содействия финансированию малых и средних предприятий (МСП)», - говорится в сообщении.

Изменение прогноза по рейтингам обусловлено пересмотром суверенного рейтинга Азербайджана.

Fitch считает способность и готовность правительства оказывать поддержку фонду как очень высокую.

Агентство подчеркивает, что Фонд продолжает получать солидную поддержку со стороны государства. «С целью финансирования социальной ипотеки Фонд ежегодно получает от государства вливания капитала, которые в 2021-2022 году составили 166 млн манатов», - отмечает Fitch.

На 2023 год поддержка предусмотрена на уровне 100 млн манатов, большая часть этих средств предназначена для предоставления социальной ипотеки, но также включает финансирование с целью субсидирования кредитов малому и среднему бизнесу.

По оценкам фонда, доля АИКГФ в ипотечном кредитовании населения в Азербайджане составляет около 80%.

Fitch подчеркивает, что АИКГФ является прибыльным. В 2021 году прибыль фонда составила 14 млн манатов против 7,2 млн манатов в 2020 году, благодаря увеличению кредитного портфеля на 30%. «Качество ипотечного портфеля остается стабильным, при этом проблемные кредиты составляют всего 0,1% от общего объема ипотечных кредитов», - отмечается в сообщении.

Денежные средства фонда на 31 октября 2022 года оцениваются в 43,5 млн манатов и почти полностью находились на ностро-счетах Центрального банка. Дополнительные ликвидные активы включали депозиты в коммерческих банках на сумму 39 млн манатов и государственные облигации на 92,2 млн манатов.

Агентство отмечает, что может повысить/понизить кредитный рейтинг фонда в случае пересмотра положительного/негативного действия в отношении суверенных рейтингов Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Все акции общества принадлежат государству.

А.Азизов