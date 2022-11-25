В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 41 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 168, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 45 случаях.

За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 975 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 813 тыс. 909 человек (+37 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 284 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 802 теста на коронавирус против 2 тыс. 43 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 367 тыс. 419 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде