Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев на министерской встрече по транскаспийской взаимосвязанности Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции в пятницу в Актау призвал заинтересованные стороны активизировать работу по созданию совместного предприятия в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Ускенбаев на встрече с коллегами напомнил, что в сентябре этого года в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан был подписан меморандум о взаимопонимании между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики по углублению сотрудничества в сфере организации железнодорожных перевозок по маршруту Китай-Европа и ТМТМ.
В этом ключе он предложил активизировать работу по созданию совместного предприятия, которое «может стать сильным инструментом развития ТМТМ». Данное предприятие, по его словам, в качестве единого оператора будет предоставлять единый тариф и единый стандарт услуг на всем протяжении маршрута, работая с грузоотправителями и грузополучателями.
Кроме этого, министр сообщил о намерении Европейского союза оказать финансовую поддержку развитию маршрута. «1 декабря 2021 года Европейская Комиссия и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности запустили инициативу Global Gateway. Это новая европейская стратегия развития высокотехнологичных, экологичных и безопасных глобальных связей в таких сферах, как цифровизация, энергетика, транспорт, здравоохранение, образование и исследования. В реализацию указанной стратегии ЕС планирует инвестировать в развитие ТМТМ», сказал Ускенбаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Р.Ахмедов
МИД Азербайджана призвал Нидерланды отказаться от односторонней проармянской позиции
Решение об открытии посольства в Израиле исходит из национальных интересов Азербайджана - Алиев
Алиев обсудил со спецпредставителем ЕС вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19
Антирекорды и рекорды ЧМ в Катаре: обзор первого тура
Число случаев COVID-19 в мире превысило 640,3 млн - университет Хопкинса
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Китайские военные готовятся к использованию новых способов давления на оппонентов в спорных водах - Минобороны Японии
SSE PLC продаст 25% в SSEN Transmission канадскому пенсионному фонду за 1,47 млрд фунтов
В Сербии у границы с Венгрией в ходе спецоперации против нелегалов задержаны более 600 человек
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты "Nar" выбирают онлайн-обслуживание
Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти
Эйнар Аллахвердиев назначен председателем «Caspian Energy Slovakia»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают