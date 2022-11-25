Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.11 $/bbl +/- WTI 77.94 +0.14 Brent 85.41 -0.07

Транспорт и связь 25.11.2022 17:37

ЕС планирует инвестировать в развитие ТМТМ

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев на министерской встрече по транскаспийской взаимосвязанности Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции в пятницу в Актау призвал заинтересованные стороны активизировать работу по созданию совместного предприятия в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Ускенбаев на встрече с коллегами напомнил, что в сентябре этого года в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан был подписан меморандум о взаимопонимании между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики по углублению сотрудничества в сфере организации железнодорожных перевозок по маршруту Китай-Европа и ТМТМ.

В этом ключе он предложил активизировать работу по созданию совместного предприятия, которое «может стать сильным инструментом развития ТМТМ». Данное предприятие, по его словам, в качестве единого оператора будет предоставлять единый тариф и единый стандарт услуг на всем протяжении маршрута, работая с грузоотправителями и грузополучателями.

Кроме этого, министр сообщил о намерении Европейского союза оказать финансовую поддержку развитию маршрута. «1 декабря 2021 года Европейская Комиссия и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности запустили инициативу Global Gateway. Это новая европейская стратегия развития высокотехнологичных, экологичных и безопасных глобальных связей в таких сферах, как цифровизация, энергетика, транспорт, здравоохранение, образование и исследования. В реализацию указанной стратегии ЕС планирует инвестировать в развитие ТМТМ», сказал Ускенбаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ТМТМ, РАЗВИТИЕ


Похожие новости


Баку и Астана могут синхронизировать работы по расширению пропускной способности ТМТМ - Алиев Президент Казахстана считает возможным привлечь инвесторов Тенгизского проекта к реализации Транскаспийского маршрута Главы МИД и Минтранса Азербайджана, Казахстана и Турции обсудят ТМТМ в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az