Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев на министерской встрече по транскаспийской взаимосвязанности Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции в пятницу в Актау призвал заинтересованные стороны активизировать работу по созданию совместного предприятия в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Ускенбаев на встрече с коллегами напомнил, что в сентябре этого года в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан был подписан меморандум о взаимопонимании между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики по углублению сотрудничества в сфере организации железнодорожных перевозок по маршруту Китай-Европа и ТМТМ.

В этом ключе он предложил активизировать работу по созданию совместного предприятия, которое «может стать сильным инструментом развития ТМТМ». Данное предприятие, по его словам, в качестве единого оператора будет предоставлять единый тариф и единый стандарт услуг на всем протяжении маршрута, работая с грузоотправителями и грузополучателями.

Кроме этого, министр сообщил о намерении Европейского союза оказать финансовую поддержку развитию маршрута. «1 декабря 2021 года Европейская Комиссия и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности запустили инициативу Global Gateway. Это новая европейская стратегия развития высокотехнологичных, экологичных и безопасных глобальных связей в таких сферах, как цифровизация, энергетика, транспорт, здравоохранение, образование и исследования. В реализацию указанной стратегии ЕС планирует инвестировать в развитие ТМТМ», сказал Ускенбаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Р.Ахмедов