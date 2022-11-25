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Дальнее зарубежье 25.11.2022 18:35

В Сербии у границы с Венгрией в ходе спецоперации против нелегалов задержаны более 600 человек

Крупная спецоперация против нелегальных мигрантов проходит в пятницу в районах городов Хоргош и Суботица в Сербии на границе с Венгрией, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Специальные действия проводятся и в предместьях Белграда.

По его данным, в операции принимают участие спецназовцы и сотрудники жандармерии, привлечены вертолеты и беспилотники.

Сообщается о задержании более 600 человек.

РТС отмечает, что спецоперацию пришлось начать после поступления информации о перестрелках, которые учинили мигранты между собой в районе Хоргоша в ночь на пятницу.

"Мигранты злоупотребили нашим гостеприимством, в то время как каждому гражданину Сербии должна быть гарантирована безопасность", - прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич.

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Тэги: СЕРБИЯ, СПЕЦОПЕРАЦИЯ, ВЕНГРИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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