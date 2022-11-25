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Внешняя политика 25.11.2022 18:17

МИД Азербайджана призвал Нидерланды отказаться от односторонней проармянской позиции

Новый абсурдный проект резолюции, предложенный рядом членов парламента Нидерландов в поддержку Армении, в МИДе Азербайджана расценивают как очередную клеветническую кампанию против Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.


“Внесение такого предложения в законодательный орган Нидерландов, который закрывал глаза на оккупацию Арменией азербайджанских территорий на протяжении около 30 лет, жестокие расправы, грабежи и вандализм в отношении мирного азербайджанского населения, является примером очередной клеветнической кампании против нашей страны”, - отметил Гаджизаде.


Он также напомнил нидерландской стороне, что именно Армения после войны 2020 года грубо нарушает взятые на себя обязательства в рамках трехсторонних заявлений и не вывела полностью свои вооруженные силы с территории Азербайджана, продолжает минирование территорий Азербайджана, усилила милитаризацию на границе, препятствует открытию транспортных коммуникаций и предпринимает деструктивные шаги против мирного процесса.


“Азербайджан проводит восстановительные работы на освобожденных территориях и вкладывает огромные инвестиции, всем известно, что военная напряженность в регионе не в интересах азербайджанской стороны, в частности в контексте возвращения группы семей вынужденных переселенцев в регион", - подчеркнул Гаджизаде.


Комментируя абсурдные заявления нидерландской стороны о намерении Азербайджана оккупировать юг Армении, Гаджизаде подчеркнул, что именно азербайджанская сторона, исходя из принципа взаимности, выдвигает инициативу нормализации отношений с Арменией в рамках норм и принципов международного права, суверенитета и территориальной целостности.


“Вместо того, чтобы поддерживать реваншистские силы в Армении, препятствующих мирному процессу, нидерландской стороне было бы полезно способствовать развитию стран региона в условиях мира, стабильности и прогресса, поддерживая созданные новые рамки безопасности и сотрудничества. Решительно отвергаем упомянутый проект резолюции, призываем нидерландскую сторону отказаться от односторонней позиции и исходить в своих решениях из норм и принципов международного права”,- отметил Гаджизаде.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, НИДЕРЛАНДЫ, АРМЕНИЯ


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