Баку и Анкара за 2022г провели более 10 совместных военных учений - Алиев

Баку и Анкара за 2022 год провели более 10 совместных военных учений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
“Мы понимаем, что, если у страны нет сильных вооруженных сил, то она может об этом горько пожалеть. Инвестиции в инфраструктуру обороны, совместные военные учения – к слову, в течение года мы провели с Турцией более десяти совместных военных учений как в Турции, так и в Азербайджане”, - сказал Алиев в пятницу на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».
Алиев подчеркнул, что военное сотрудничество с Турцией является важным фактором региональной стабильности и безопасности и призвал внешние силы отказаться от проведений военных провокаций против Азербайджана и Турции.
“Все те, кто замышляют враждебные планы против Азербайджана и Турции должны знать, что турецкая армия является не только армией Турции, а нашей тоже, и наоборот, наша армия является и армией Турции. И все те, кто планирует провокации на наших границах, пытаясь запугать нас, не должны забывать об этом”, - подчеркнул Алиев.
Азербайджанский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении всестороннего сотрудничества с Турцией.
“Мы высоко оцениваем такой уровень сотрудничества, партнерства и братства. Мы абсолютно уверены, что наше сотрудничество во всех областях в будущем будет только укрепляться. Это очень важный фактор региональной стабильности. Потому что целью турецко-азербайджанского сотрудничества является усиление региональной стабильности, и этот фактор должен приниматься во внимание всеми”, - заявил президент.
Х.Насирзаде
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