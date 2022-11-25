Нефть замедлила темпы подъема и завершает неделю снижением, Brent - $85,42 за баррель

Цены на нефть утратили часть позиций, достигнутых ранее в пятницу, и могут продемонстрировать недельное падение в связи с усилением опасений трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в Китае.

Заболеваемость COVID-19 в КНР продолжает расти, что вынуждает власти страны вводить новые карантинные меры. Жесткие ограничения установлены в ряде крупных городов страны - от северного портового Тяньцзиня до южного Гуанчжоу.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:50 в пятницу составляет $85,42 за баррель, что на $0,08 (0,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена январских фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,34 (0,44%), до $78,28 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела на 2,5%, WTI - на 2,2%.

Ключевой показатель спроса на нефть в Азии упал до 7-месячного минимума. Премия фьючерсов на оманскую нефть относительно аналогичных по сроку свопов на нефть Дубая опустилась ниже $1 за баррель по итогам торгов на Дубайской товарно-сырьевой бирже в четверг, впервые с апреля текущего года. В марте, когда многие покупатели стали отказываться от российской нефти и спрос на ближневосточные сорта вырос, премия достигала $15.

Трейдеры продолжают следить за переговорами в Евросоюзе относительно потолка цен на российскую нефть. Последние сообщения СМИ показывают, что ценовой предел может быть установлен на достаточно высоком уровне, чтобы мировой рынок избежал потери существенного объема российской нефти.

The Wall Street Journal сообщила в четверг, что страны ЕС продолжают обсуждать, на каком конкретно уровне должен быть установлен потолок цен на российскую нефть, и пока не смогли договориться.

Против предложенной G7 цены в $65-70 за баррель выступили Польша, Эстония и Латвия, которые считают, что она чрезмерно высока и оставляет России слишком высокий доход. При этом Кипр, Греция и Мальта - страны с крупной судоходной отраслью, напротив, считают этот уровень слишком низким.

Переговоры по этому вопросу, вероятно, продолжатся в пятницу, отмечает Bloomberg.