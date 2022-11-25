Инвестиции в расширение грузинского участка БТК превысят $100 млн - Алиев

Инвестиции в проект расширения грузинского участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) превысят $100 млн, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Пять лет назад мы вместе с нашими партнерами открыли железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Сейчас же на фоне роста объема грузоперевозок через нашу страну мы начали вкладывать инвестиции в расширение грузинской части БТК. Этот проект обойдется нам в свыше $100 млн", - сказал Алиев в пятницу на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".
По его словам, проект планируется завершить в течение одного года, возможно, за полтора года.
Алиев отметил, что в настоящее время Азербайджан также осуществляет инвестиции в модернизацию железнодорожной системы, транспортной инфраструктуры, особенно воздушной и для грузоперевозок.
В рамках этих работ, в том числе, планируется расширение мощности перевалки морского торгового порта с 15 млн до 25 млн тонн в год. "В мире сегодня сложилась новая геополитическая ситуация и есть потребность в увеличении объема грузоперевозок через Азербайджан", - подчеркнул он.
Президент отметил, что после запуска Лачинского аэропорта число воздушных гаваней в Азербайджане достигнет 9.
"Естественно это делается не только для пассажироперевозок, но и для грузоперевозок. Таким образом, мы ожидаем значительного роста грузоперевозок через территорию Азербайджана и мы готовы к этому", - добавил Алиев.
Ранее президент Алиев заявил, что Азербайджан в течение 2022-2023 годов вложит инвестиции в развитие БТК с целью довести пропускную способность железной дороги до 5 млн тонн грузов в год.
Железнодорожная магистраль БТК введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.
Общая протяженность БТК составляет 826 км. В 2021 году объем грузоперевозок по этой ж/д составил 476,9 тыс. тонн (+ 2,1 раза от показателя 2020 года).
А.Азизов
Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе и в Карабахе
Баку в очередной раз призвал РМК использовать правильные топонимы азербайджанских населенных пунктов в Карабахе
Баку, Астана и Анкара подписали «дорожную карту» по развитию Среднего коридора до 2028г
В Италии зафиксировали существенный рост количества заражений COVID-19
Акции Manchester United подскочили на 17% на новости об интересе саудовских инвесторов к покупке ФК
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Европа усилит помощь Украине в сфере энергообеспечения - фон дер Ляйен
Китайские военные готовятся к использованию новых способов давления на оппонентов в спорных водах - Минобороны Японии
SSE PLC продаст 25% в SSEN Transmission канадскому пенсионному фонду за 1,47 млрд фунтов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты "Nar" выбирают онлайн-обслуживание
Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти
Эйнар Аллахвердиев назначен председателем «Caspian Energy Slovakia»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают