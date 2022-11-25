Инвестиции в расширение грузинского участка БТК превысят $100 млн - Алиев

Инвестиции в проект расширения грузинского участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) превысят $100 млн, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Пять лет назад мы вместе с нашими партнерами открыли железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Сейчас же на фоне роста объема грузоперевозок через нашу страну мы начали вкладывать инвестиции в расширение грузинской части БТК. Этот проект обойдется нам в свыше $100 млн", - сказал Алиев в пятницу на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

По его словам, проект планируется завершить в течение одного года, возможно, за полтора года.

Алиев отметил, что в настоящее время Азербайджан также осуществляет инвестиции в модернизацию железнодорожной системы, транспортной инфраструктуры, особенно воздушной и для грузоперевозок.

В рамках этих работ, в том числе, планируется расширение мощности перевалки морского торгового порта с 15 млн до 25 млн тонн в год. "В мире сегодня сложилась новая геополитическая ситуация и есть потребность в увеличении объема грузоперевозок через Азербайджан", - подчеркнул он.

Президент отметил, что после запуска Лачинского аэропорта число воздушных гаваней в Азербайджане достигнет 9.

"Естественно это делается не только для пассажироперевозок, но и для грузоперевозок. Таким образом, мы ожидаем значительного роста грузоперевозок через территорию Азербайджана и мы готовы к этому", - добавил Алиев.

Ранее президент Алиев заявил, что Азербайджан в течение 2022-2023 годов вложит инвестиции в развитие БТК с целью довести пропускную способность железной дороги до 5 млн тонн грузов в год.

Железнодорожная магистраль БТК введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Общая протяженность БТК составляет 826 км. В 2021 году объем грузоперевозок по этой ж/д составил 476,9 тыс. тонн (+ 2,1 раза от показателя 2020 года).

А.Азизов