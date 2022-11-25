Европа усилит помощь Украине в сфере энергообеспечения - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в заверила, что европейские страны расширят помощь Украине в сфере электроэнергетики, сообщается в пресс-релизе по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу.
"Мы активизируем работу с партнерами для обеспечения экстренной помощи для Украины, нуждающейся в возобновлении поставок электроэнергии и поддержании систем отопления для гражданского населения", - говорится в пресс-релизе.
На данный момент Еврокомиссия готовит поставку 200 трансформаторов из Литвы, автотрансформаторов из Латвии и 40 мощных генераторов из Румынии.
Кроме того, Еврокомиссия работает над созданием нового энергетического хаба в Польше.
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