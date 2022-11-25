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Дальнее зарубежье 25.11.2022 21:29

Европа усилит помощь Украине в сфере энергообеспечения - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в заверила, что европейские страны расширят помощь Украине в сфере электроэнергетики, сообщается в пресс-релизе по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу.

"Мы активизируем работу с партнерами для обеспечения экстренной помощи для Украины, нуждающейся в возобновлении поставок электроэнергии и поддержании систем отопления для гражданского населения", - говорится в пресс-релизе.

На данный момент Еврокомиссия готовит поставку 200 трансформаторов из Литвы, автотрансформаторов из Латвии и 40 мощных генераторов из Румынии.

Кроме того, Еврокомиссия работает над созданием нового энергетического хаба в Польше.

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Тэги: ЕВРОПА, УКРАИНА, ЭНЕРГЕТИКА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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