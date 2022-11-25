В Италии зафиксировали существенный рост количества заражений COVID-19

Власти Италии в пятницу сообщили, что за неделю зафиксировали свыше 220 тыс. новых случаев заражения COVID-19, а также - заметное ускорение темпов распространения этого заболевания, пишет газета "Соле 24 - оре".

Так, в период с 18 по 24 ноября в стране выявили 229 135 случаев заражения: это на 10% больше, чем на предыдущую неделю. От последствий заболевания с 18 по 24 ноября в Италии скончались 580 человек (на примерно 9% больше, чем за предыдущие семь дней).

Итальянское телевидение, со своей стороны, отмечает, что скорость распространения коронавируса в Италии сейчас таковы, что эпидемийный порог в стране следует считать превышенным.