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Здравоохранение 25.11.2022 22:20

В Италии зафиксировали существенный рост количества заражений COVID-19

Власти Италии в пятницу сообщили, что за неделю зафиксировали свыше 220 тыс. новых случаев заражения COVID-19, а также - заметное ускорение темпов распространения этого заболевания, пишет газета "Соле 24 - оре".

Так, в период с 18 по 24 ноября в стране выявили 229 135 случаев заражения: это на 10% больше, чем на предыдущую неделю. От последствий заболевания с 18 по 24 ноября в Италии скончались 580 человек (на примерно 9% больше, чем за предыдущие семь дней).

Итальянское телевидение, со своей стороны, отмечает, что скорость распространения коронавируса в Италии сейчас таковы, что эпидемийный порог в стране следует считать превышенным.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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